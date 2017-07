Bordeaux Métropole: Une agence vous fait voyager au cœur de sites économiques

Les artisans de la fonderie des cyclopes expliquent avec passion leurs métiers. — Com&Visit

Une société commercialise des visites d’entreprises sur la métropole.

Elle envisage de proposer une dizaine de sites économiques à la visite d’ici la fin de l’année.

Com & Visit, c’est une société créée par deux Bordelaises qui propose aux particuliers (et pas seulement aux groupes) de visiter trois entreprises remarquables du territoire, à partir du 6 juillet. Le public pourra découvrir les coulisses du site alternatif Darwin, sur lequel Com & Visit a été accompagné par l’incubateur au féminin Les Premières en Nouvelle Aquitaine, la filière de valorisation du Relais et la fonderie des cyclopes, pour des tarifs compris entre 3 et 12 euros par personne.

Le Relais,entreprise de l'économie sociale et solidaire, propose de découvrir comment sont valorisés les dons de vêtements. - Com&Visit

Il est déjà possible de pousser les portes de quelques entreprises installées sur le territoire de la Métropole et de la Gironde mais le secteur est plutôt naissant et bien moins développé que dans la région Pays de la Loire, par exemple.

« Il y a une demande bien au-delà de l’offre », assure Sandrine Larrouy-Castéra, cofondatrice de la société avec Audrey Oranger. Elle a travaillé successivement pour la Lyonnaise des Eaux et Liséa, le concessionnaire de la ligne LGV Bordeaux-Paris et a participé dans ce cadre à énormément de visites de chantiers. Son analyse, c’est que les Journées du patrimoine ou les portes ouvertes annuelles ne suffisent pas à satisfaire l’appétit des habitants pour le tourisme industriel et beaucoup de visites restent encore difficiles d’accès, confidentielles. Mais « c’est aussi la rareté qui fait l’intérêt de ces lieux », confie-t-elle, soulignant l’attrait pour des sites habituellement fermés au public.

Pour les entreprises, « un outil de communication et de dialogue »

« Les habitants de la région et de la Métropole sont curieux vis-à-vis des produits qu’ils consomment au quotidien », assure Sandrine Larrouy Castéra. Et les entreprises aussi trouvent leur intérêt dans ces visites qui sont « un outil de communication et de dialogue », souligne la cofondatrice.

La fonderie des cyclopes montre son savoir-faire aux visiteurs. - Com&Visit

Il permet à l’entreprise de mettre en valeur ses savoirs faires et de diversifier le public accueilli sur le site. « Et il peut même répondre à certaines problématiques de recrutements », glisse-t-elle.

La société dont le site s’appelle bienvenueeencoulisses.com propose aux entreprises de définir des parcours de visites ou d’organiser des journées portes ouvertes dédiées à de l’événementiel. Un catalogue d’offres récurrentes de visites est aussi en préparation.

D’ici la fin de l’année, la société espère proposer dix visites guidées à ses clients avec de nouvelles visites tous les mois. A ce stade, des guides formés seront recrutés pour assurer les visites.

La première visite sur le site de la Fonderie des Cyclopes aura lieu le jeudi 6 juillet de 11 h à 12 h, celle sur Darwin se tiendra le samedi 8 juillet de 15 h à 17 h et celle au sein du Relais mercredi 12 juillet de 14 h 45 à 15 h 45.