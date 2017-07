Charente-Maritime: Une grand mère tuée à coups de couteau par son petit-fils de 14 ans

Les pompiers sont intervenus après le suicide d'un homme au magasin Le Printemps de l'Homme (Illustration). — Elisa Frisullo / 20 Minutes

Le drame familial s’est noué dimanche 18 juin dernier, à Sainte-Radegonde, commune située entre Rochefort et Saintes, en Charente-Maritime.

Un adolescent de 14 ans a tué de plusieurs coups de couteau sa grand-mère paternelle, âgée de 69 ans, rapporte Sud-Ouest.

Un enfant très fragile

Les faits se sont déroulés en fin de journée chez un ami de la grand-mère qui était absent à ce moment-là, puisqu’il était parti se faire hospitaliser. On ignore encore à ce stade les circonstances exactes du drame et les motivations du jeune garçon, qui a perdu sa mère et qui est décrit comme fragile. Il passait sa semaine dans un établissement spécialisé de Charente-Maritime et rentrait chez son père le week-end. Ce dernier demandait à sa mère de s’occuper de lui quand il devait aller travailler.

Une perquisition a eu lieu quelques jours après le drame, le jeudi 22 juin, dans la maison. Une cérémonie religieuse a été célébrée jeudi dernier à l’église de Sainte-Radegonde, en hommage à la victime. L’enquête se poursuit.