En 2018, la seule date de Depeche Mode en France, ce sera à l'Arena de Bordeaux!

Le groupe Depeche Mode va inaugurer l'Arena de Bordeaux. — Dave Kotinsky / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

On connaît la tête d’affiche du concert d’inauguration de la grande salle de spectacles de 11.000 places de la métropole Bordelaise. Le groupe de pop rock anglais « Depeche Mode » se produira sur la scène de l’Arena le 24 Janvier prochain. Et ce sera la seule et unique date du groupe en France pour 2018.

« D’autres événements exceptionnels seront prochainement annoncés et notamment un concert mettant à l’honneur la scène locale », promet Jérôme Langlet, président de Largadère Live Entertainement et directeur de Bordeaux Métropole Arena.

Ne manquez pas @depechemode le 24 Janvier 2018 à Bordeaux Métropole Arena ! - Prévente le 5/07 à 10h - Ouverture billetterie 07/07 à 10h pic.twitter.com/laem3IgUsG — BordeauxMetroArena (@BordeauxArena) July 1, 2017

Prévente sur BordeauxMetropoleArena.com ce mercredi à partir de 10 h (places limitées) et ouverture de la billetterie ce vendredi à 10 h. Les places devraient partir très vite…