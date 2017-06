Landes: Elle vivait depuis de nombreux mois auprès du corps momifié de son mari

gendarmes illustration. — Frédéric Scheiber/20MINUTES

Ce sont des voisins, qui viennent résider à Hossegor pour les vacances, qui ont alerté les gendarmes. « Ils ont constaté que depuis à peu près deux ans, ils ne voient plus leur voisin », né en 1927, a déclaré le procureur de la République de Dax, Jean-Luc Puyo. Le cadavre momifié d’un nonagénaire a été retrouvé à son domicile d’Hossegor, dans les Landes, par les gendarmes, a-t-on appris ce vendredi.

>> A lire aussi : Marseille: Mystère après la découverte d’un corps emballé et momifié d’une mamie

Son épouse, qui vivait auprès de lui depuis de nombreux mois, a été placée en hôpital psychiatrique.

>> A lire aussi : Vaucluse: Le corps retrouvé momifié est celui d'une femme, décédée depuis des semaines

Son épouse continuait à vivre comme si de rien n’était

« Les gendarmes arrivent et trouvent le monsieur dans son lit, vêtu d’un sous-vêtement, d’une polaire et d’un bonnet. Mais il ne reste presque que les os et il a sur lui cinq ou six couvertures », a précisé le procureur de la République de Dax. Son épouse continuait à vivre comme si de rien n’était dans la maison, située dans un quartier résidentiel d’Hossegor entre la plage et le centre-ville.

>> A lire aussi : Charente: Le corps d'une femme de 77 ans retrouvé «momifié» chez elle

Une autopsie devait être pratiquée vendredi pour déterminer la date et la cause du décès de l’époux.