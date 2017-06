Girondins de Bordeaux : Départs, arrivées, rumeurs… Les dirigeants ont fait le point

Fraîchement arrivé, Alexandre Mendy n'a pas pu être présenté officiellement faute de documents manquants. — Nicolas Tucat

Pour l’instant, Bordeaux compte trois nouveaux joueurs : Benoît Costil, Lukas Lerager et Alexandre Mendy

Le club serait en négociation pour faire venir Nampalys Mendy de Leicester

C’est reparti ! Après un mois de vacances, les Girondins sont de retour au Haillan pour préparer leur nouvelle saison aux allures européennes. Après un entraînement collectif qui s’est terminé sous la pluie, Stéphane Martin et Jocelyn Gourvennec ont évoqué tous les sujets du moment avec, surtout, un gros point mercato.

Les arrivées

Pour l’instant, Bordeaux en est à trois arrivées avec notamment celle de Benoît Costil qui remplace Cédric Carrasso dans les cages.

Les deux autres petits nouveaux sont l’international Danois Lukas Lerager et Alexandre Mendy, fraîchement arrivé de Guingamp… et qui n’a pas pu être présenté ce mardi contrairement à ce qui était annoncé : « il manque des documents administratifs (…) notamment le certificat de mutation », a expliqué le président du club. L’attaquant a néanmoins pris part à l’entraînement.

Le coach a également été interrogé sur Nampalys Mendy, actuellement à Leicester et cousin d’Alexandre. Il pourrait le suivre en Gironde mais sans qu’il y ait de lien entre les deux recrutements : « Bordeaux l’intéresse, on explore différentes pistes. On le connaît bien c’est une référence en France à son poste ».

Les départs

Jocelyn Gourvennec a évoqué le cas d’Adam Ounas, qui devrait s’engager prochainement avec Naples pour une somme supérieure à dix millions d’euros : « Adam a eu une saison en dents de scie mais a bien fini (…) Aujourd’hui, il y a une belle proposition d’un club de Champions League, on ne peut pas rivaliser (…) On lui souhaite bonne chance. Je lui ai dit que je le suivrai ».

>> A lire aussi : Football: Camille raconte «la guerre psychologique» pour devenir agent de joueurs

Enzo Crivelli pourrait lui bientôt signer à Angers : selon Jocelyn Gourvennec, il ne souhaitait pas revenir jouer aux Girondins après son année de prêt à Bastia. « Un joueur qui ne veut plus jouer pour les Girondins, il ne joue plus aux Girondins. C’est aussi simple que ça ».

Actuellement en prêt, Cédric Yambéré (APOEL Nicosie) et Frédéric Guilbert ( SM Caen) seraient aussi sur le départ. Selon Stéphane Martin, les deux joueurs sont « sollicités » : « Il y a des discussions avancées, mais ce n’est pas finalisé ». Le président a en revanche réaffirmé que le club ne souhaitait pas vendre Malcom.

La saison à venir

Le coach des Marine et Blanc s’est montré confiant, estimant que le fait qu’il connaisse ses joueurs et vice-versa allait leur faire « gagner un temps terrible ». « On garde notre ossature avec un renouvellement d’un tiers », a-t-il expliqué.

Pour sa deuxième année à la tête des Girondins, il espère pouvoir relancer « la dynamique » et compter sur « un gros potentiel d’évolution et de progrès avec ce groupe ». Le coach estime ainsi que les recrutements vont permettre de renforcer son effectif, le plus jeune de Ligue 1.

Le plus gros défi pour Jocelyn Gourvennec sera de mener de front les tours préliminaires en Europa League et les premières journées de championnat quand certains de ses joueurs n’ont encore jamais joué de matchs internationaux : « Les tours préliminaires sont périlleux dans des clubs peu connus. Ce n’est pas du tout facile. Il faut qu’on soit prêt, qu’on travaille pour être compétitifs fin juillet pour aller chercher la qualif en poules ».

>> A lire aussi : Girondins de Bordeaux : Jérémy Ménez, l'homme qui fait l'unanimité... sur son départ