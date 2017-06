Sud-Ouest: Alerte orange aux orages sur treize départements

Bulletin d'alerte aux orages de Météo-France — Météo-France

Météo-France appelle à la vigilance ce mardi, en raison d’une alerte orange aux orages sur treize départements du Sud-Ouest. Le phénomène devrait débuter vers 16 h, et durer jusqu’à minuit.

L’Aveyron, la Corrèze, la Dordogne, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne sont concernés.

Des fortes rafales et de la grêle

Ces forts orages vont se développer dès le début d’après-midi sur le nord de l’Espagne et le Golfe de Gascogne et se propager sur la région vers le massif Central. Ils s’accompagneront de violentes averses, de fortes rafales et de grêle.

Une extension de la vigilance orange sur d’autres départements, principalement du massif Central, est envisagée en cours de journée.