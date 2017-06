Biarritz : Appel à témoins après la disparition inquiétante d’une jeune fille de 22 ans

La jeune fille de 22 ans a disparu depuis samedi. — Police de Biarritz

Margot, 22 ans, est portée disparue depuis samedi. Elle a quitté à 9 h du matin le logement de Biarritz loué par sa famille, originaire d’Aix-en-Provence, pour quelques jours de vacances. Depuis son départ, ses proches n’ont plus de nouvelles et s’inquiètent car « elle souffre d’une maladie orpheline nécessitant un lourd traitement sans lequel sa santé psychologique et physique s’altère rapidement », précise la police de Biarritz dans son appel à témoins relayé sur sa page Facebook.

Margot a emporté sa carte vitale et sa carte bancaire avec elle, mais pas de pièce d’identité. Lors de sa disparition, elle portait un short vert avec motifs africains ou un pantalon en coton noir, et un sweat blanc.

Si vous détenez des informations sur cette disparition, vous pouvez contacter le commissariat de police de Biarritz aux numéros suivants : 05.59.01.22.28 (groupe d’atteinte aux personnes) ou 05.59.01.22.22 (standard du service).