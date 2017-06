Le sénateur girondin Philippe Madrelle, champion du cumul de mandats depuis 1965

Philippe Madrelle a été député et président du département de la Gironde. — MEHDI FEDOUACH / AFP

Un cumulard professionnel, c’est ainsi que l’Express décrit dans son édition du 1er juin Philippe Madrelle, ancien député et président du département de la Gironde et aujourd’hui sénateur. Depuis sa première élection en 1965 comme conseiller municipal d’Ambarès près de Bordeaux, il a cumulé 185 années de mandats dans le temps. Il a été président du département pendant 36 ans et 36 ans sénateur, une fonction à laquelle il renoncera finalement en 2020, à l’âge de 85 ans, a-t-il annoncé. Il a aussi été pendant 26 ans conseiller de la communauté urbaine de Bordeaux et 25 ans maire de Carbon-Blanc, commune de la métropole.

>> A lire aussi : Cholet: Gilles Bourdouleix (DVD) ne peut plus cumuler? Il fait voter une augmentation de 80% de son indemnité de maire

Un système clientéliste

En 1980, il est en même temps sénateur, président de son département et de la région Aquitaine. Au fil du temps, l’élu qui n’a essuyé aucune défaite électorale personnelle, met en place un système clientéliste, selon l’hebdomadaire, en s’appuyant sur un fonds d’aide aux communes qui lui a permis de récompenser ses fidèles ou de sanctionner ses opposants.

>> A lire aussi : Le financement des partis, épineux chantier de la loi sur la moralisation de la vie politique

Le cumulard Girondin a fait profiter sa famille de sa longévité d’élu : il a embauché au département ou au Sénat et sa belle-sœur, et sa fille naturelle, et sa seconde épouse, et son fils, recruté en décembre 2012. Ce dernier est obligé de démissionner cinq mois plus tard après les révélations du syndicat SUD. Mais le fiston a été repêché et on lui a créé un poste sur-mesure à Gironde Habitat, un bailleur social qui dépend du département.

>> A lire aussi : Mon bulletin dans ton urne: Listes définitives de candidats, revanche de Le Maire et financement des partis

Après plus d’un demi-siècle de règne, il devrait tirer sa révérence en 2020.