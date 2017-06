Boa, python... Les serpents sont de sortie en pleine ville en Nouvelle-Aquitaine

Un boa constrictor. Illustration. — Winterton AP-Sipa

C'est quoi ce délire avec boa et python en liberté en Nouvelle-Aquitaine ? Dimanche soir, un couple qui réside à Léogeats, dans le Sud Gironde, a été surpris de voir un attroupement devant son domicile, alors qu'il rentrait chez lui.

Agents municipaux, pompiers... tentaient de retrouver un boa qui s'était réfugié dans une étagère, sur le pas de leur porte. Le reptile de deux mètres de 12 kilos s'était échappé d'une maison voisine quatre jours plus tôt. L'animal a finalement pu être capturé, et ramené à son propriétaire.

Du côté de Bergerac (Dordogne) en revanche, cela fait trois mois qu'un python se balade tranquillement en liberté, et qu'on n'arrive pas à mettre la main dessus, comme le rappelle Sud Ouest.

Un locataire tombe nez à nez avec le python dans ses WC

Son propriétaire, un locataire dans un viel immeuble de la ville, a en effet déménagé en laissant l'animal sur place. Le 12 juin dernier, un locataire qui se rendait dans ses WC a ouvert la porte, et a vu la tête du python au niveau de la sienne, le corps lové sur les tuyaux du cumulus.Il l'a revu une heure plus tard, et appelé les pompiers, qui n'ont pas réussi à le retrouver.

Si l'animal n'est absolument pas dangereux, et pas très impressionnant, il faudra néanmoins peut-être des mois avant de pouvoir le récupérer... Pas très rassurant tout de même.