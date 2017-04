Bordeaux

ELECTIONS Le candidat de l'extrême gauche, ouvrier à l'usine de Blanquefort, a voté dans une école d'un quartier populaire de Bordeaux...

Philippe Poutou, candidat NPA à la présidentielle, a voté à Bordeaux ce dimanche matin. - MEHDI FEDOUACH / AFP

E.P. avec AFP

Le candidat du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) à l’élection présidentielle, Philippe Poutou, a voté ce dimanche matin à Bordeaux pour le premier tour de l’élection présidentielle. A 50 ans, cet ouvrier de l’usine Ford de Blanquefort (Gironde), a accompli son devoir de citoyen peu après 10 h dans une école d’un quartier populaire de la ville.

Sa deuxième participation à une présidentielle

Vêtu d’un jean et d’une chemise claire, il est apparu souriant et détendu. Il a pris le temps d’échanger quelques mots avec les assesseurs du bureau de vote et quelques électeurs.

Le candidat du NPA, dont c’est la deuxième participation à une élection présidentielle, avait recueilli 1,15 % des voix au premier tour en 2012.

