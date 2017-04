Bordeaux

ANIMAUX Jeudi soir un jeune cachalot a été repêché près du banc d’Arguin. Il a été remorqué ce vendredi jusqu’au port d’Arcachon pour être pris en charge par les services d’équarrissage…

Le jeune cachalot s'est échoué sur le banc d'Arguin et a été remorqué jusqu'au port d'Arcachon. - SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA

La scène a attiré de nombreux badauds ce vendredi sur le port d’Arcachon. Le corps d’un cachalot de 12 mètres y a été remorqué par un pêcheur depuis le Banc d’Arguin où il avait été repéré, rapporte Sud-Ouest.

En direct d'arcachon triste fin pour ce cachalot a l'équarrissage sur la cale de mise à l'eau... pic.twitter.com/V3hhApjvIy — Philippe Teissier (@philteis) April 21, 2017

L’observatoire Pelagis basé à la Rochelle et spécialisé dans la conservation des mammifères et oiseaux marins réalise des prélèvements pour comprendre les causes de la mort de l’animal, dont le corps sera ensuite confié aux services d’équarrissage.

La télévision du Bassin d'Arcachon (TVBA) parle d’un animal d’un poids de 25 tonnes.

