POLITIQUE Les onze panneaux d'affichage électoraux demeurent désespérement vides à Vigeville...

A l'inverse de es panneaux pour les primaires Les Républicains, ceux de Vigeville n'ont aucune affiche de candidats. (Illustration - G . VARELA / 20 MINUTES

Geoffrey Clémençon

Les onze panneaux électoraux de Vigeville sont vierges

D’autres communes de Creuse ne possèdent que l’affiche d’un seul candidat

Selon le Populaire du Centre, les onze panneaux d’affichage électoraux restent vierges. Bien installés devant la mairie de Vigeville, une commune de 170 habitants située à 20 kilomètres à l’est de Guéret, ces derniers n’affichent qu’un uniforme fond gris metal (ou marron pour les panneaux en bois ressortis en renfort !). Pas la moindre affiche de candidat n’a été collée à cinq jours du premier tour des élections présidentielles.

« On a dû être oubliés », en déduit Marie-Thérèse Lemoine, maire de Vigeville. Pas d’affolement, d’autant plus que les quelques 110 électeurs de cette commune ont reçu les professions de foi dans leur boîte aux lettres et devraient donc pouvoir se déterminer en connaissance de cause.

Une société privée s’occupe de l’affichage sur les panneaux électoraux

Marie-Thérèse Lemoine s’est naturellement tournée vers la préfecture de la Creuse mais elle ne supervise pas directement cet affichage : « C’est de la responsabilité des représentants départementaux de chaque candidat. Matériellement, l’affichage est bien pris en charge financièrement par l’Etat et il est réalisé par une société au niveau national ».

Cette société, c’est France Affichage Plus. Le prestataire reconnaît « quelques ratés ». 90 à 95 % du territoire reste couvert mais « quelques communes de montagne ou rurales ne sont pas encore fournies. »

Le cas de Vigeville n’est donc pas isolé. Dans d’autres communes de Creuse, il a été observé qu’un seul candidat sur onze était représenté sur les panneaux officiels. Il s’agit souvent du candidat qui a la faveur du maire de la commune concernée.

