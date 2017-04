Bordeaux

HYGIENE Baryl, un robot poubelle, crée par la SNCF et une start-up française poursuit sa tournée dans l'Hexagone et a été présenté à la gare Saint-Jean...

B.A.R.Y.L dispose d'une ouverture béante où jeter vos détritus. - G.Clémençon/20Minutes

Geoffrey Clémençon

« Encore une machine qui va supprimer des emplois ! » Une dame âgée vient de croiser Baryl, un robot poubelle mobile fondé par la SNCF et une start-up française. Son but ? Gambader au sein du hall de gare pour que les voyageurs puissent y déposer leur déchet.

« Baryl dispose d’une autonomie de quatre heures grâce à sa batterie, évite les dénivelés ou les obstacles afin de s’approcher du client pour qu’il puisse jeter son détritus », précise Bruno Ciulli, chef de projet. Trois capteurs le composent : un radar laser qui appréhende l’environnement et dissocie les objets des êtres humains, une caméra ventrale repérant les clients et un capteur interne qui détecte le taux de remplissage.

Le robot dispose de LED et émet des sons à l'approche d'un voyageur. - G. Clémençon/20Minutes

Une fois le déchet jeté, des LED bleues se mettent alors à clignoter et un son confirmant la bonne réception de ce dernier est émis. Encore à l’idée de prototype, Baryl, inspiré du film D.A.R.Y.L, est testé dans plusieurs gares françaises et s’inscrit dans le plan de la SNCF propreté-sûreté. Il fait aussi penser à R2-D2, célèbre droïde de Star-Wars.

35.000 à 40.000 visiteurs par jour

Créé il y a un an, ce plan doit « donner une autre image de la propreté et montrer l’importance qu’on lui donne », assène Olivia Pérez directrice de la gare de Bordeaux. Un lieu en travaux depuis 2014 en vue de l’arrivée de la LGV début juillet 2017, et qui dit travaux, dit poussière. Une permanence est assurée 24h/24h par, au minimum, deux agents de nettoyage. Mais les effectifs sont adaptés en fonction de la fréquentation : « Lors du vendredi du week-end pascal, il y avait plus de monde donc forcément plus d’effectif. 35.000 à 40.000 visiteurs par jour empruntent la gare Saint-Jean, c’est la dixième de France concernant l’influence », explique Olivia Pérez.

Plus de personnes, plus de passage donc plus de saletés. Baryl est l’une des solutions envisagées pour lutter contre les déchets jetés par terre. La directrice de la gare rappelle d’ailleurs que non, aucun emploi ne sera supprimé puisqu’il faut toujours des agents pour superviser le robot ou vider les autres poubelles. Baryl sera exposé le vendredi 21 avril à la gare de Poitiers. Aucune date officielle n’est avancée pour officialiser l’utilisation de ce robot mais un deuxième est en conception.

