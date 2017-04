Bordeaux

FOOTBALL Les Girondins se sont imposés 3-0 face aux hommes de Philippe Hinschberger...

L'Argentin a signé son premier doublé ce samedi soir. - Nicolas Tucat

Laetitia Dive

« Une vraie réaction ». C’est ainsi que Jocelyn Gourvennec a qualifié la rencontre face à Metz après deux défaites successives à Nice (2-1) puis à Angers (2-1) en quarts de finale de Coupe de France. Ce samedi soir, les Bordelais reprennent (temporairement) la 5e place…

Vada voit double

Pour la première fois de sa carrière, le jeune Argentin de 21 ans a inscrit un doublé… et en l’espace de deux minutes. Il a d’abord profité d’un penalty (50e) pour inscrire le deuxième but de la rencontre (Malcom avait ouvert le score à la 14e), avant d’être minutieusement servi par Gaëtan Laborde et de tromper Thomas Didillon d’un plat du pied.

🎶VADA C'EST L'ARGENTINE IL VA DE VILLE EN VILLE POUR MARQUER DES BUTS

VADAAAAAAA C'EST L'ARGENTINEUH 🎶#FCGBFCM — Jean-Louis Tricot (@JLTricotFCGB) April 8, 2017

VADA VADA VADA VADA VADA VADA @ValentinVada ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Putain que c'est bon !!!!!! #Girondins #FCGBFCM — Johann Chd 🇫🇷 🇲🇦 (@chamakhdu24) April 8, 2017

« Ma première partie de saison, je n’avais pas été très décisif… Il fallait qu’en deuxième partie de saison j’arrive à marquer, à faire des passes », a expliqué le milieu girondin en zone mixte.

Et il y parvient bien : en comptant son premier but de la saison face à Toulouse en janvier (à la 14e seconde !), Valentin Vada a marqué à six reprises. Cédric Carrasso a constaté ces progrès : « Il est capable d’être efficace dans le jeu, de se projeter pour se retrouver devant le but et d’être efficace une fois qu’il a les occasions de marquer ».

Un stade très chaud

D’abord parce qu’il faisait 26°C à Bordeaux, et que les sièges les plus hauts ont pu profiter des derniers rayons de soleil au début du match. Ensuite, parce que pour un samedi soir à 20h, il y avait du monde au Matmut-Atlantique : près de 20 000 personnes.

Enfin, parce qu’après avoir été éliminés de la Coupe de France et laissé Marseille prendre de l’avance dans le classement, les supporters n’attendaient pas mieux qu’une réaction comme celle de ce soir.

La ferveur s’est fait entendre lors des buts mais aussi (et c’est plus rare) lors de la sortie de Valentin Vada, François Kamano et Gaëtan Laborde, sortis en deuxième période. Une ola s’est même déroulée dans les tribunes… la toute première de la saison :

Résumons :

- Victoire 3-0

- Doublé de Vada

- Lyon qui en prend 4 contre Lorient

- Ce soir on est devant l'OM#FCGBFCM pic.twitter.com/txnZrmXSWt — ♠ Nell ♠ (@Clamp_trc) April 8, 2017

Rien n’est joué

C’était joli ce match, mais ça ne suffit pas à Bordeaux pour s’assurer une place européenne. Passés devant Marseille ce samedi soir, les Girondins devraient regarder attentivement le score des Phocéens demain à Toulouse, de l’aveu de Nicolas Pallois : « On regardera le match demain, comme tout le monde ».

Les Marine et Blanc le savent, ils sont à une poignée de points de l’OM et de Saint-Etienne… et des gros matchs les attendent : « On sait qu’on a un calendrier très difficile sur la suite : on va jouer où des concurrents directs, ou des équipes qui jouent leur survie (…) On va jouer que contre des équipes en forme ou qui jouent quelque chose. Nous aussi, ça tombe bien ».

Jocelyn Gourvennec garde également la tête froide : « Il y a encore six matchs », dont le prochain, à Nantes, qu’ils auront à cœur de remporter pour se maintenir. D’ailleurs, afin de motiver les troupes, les supporters vont se mobiliser en nombre : les Ultras proposent des places à 60 euros pour le déplacement.

