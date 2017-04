Bordeaux

L'hôtel du département des Landes, à Mont-de-Marsan. - Capture d'écran Google Maps

Ce vendredi, le socialiste Xavier Fortinon, 55 ans, a été élu président du Conseil départemental des Landes, à la suite de la mort le 21 mars d’Henri Emmanuelli, qui dirigeait le département depuis 1982.

Seul candidat, Xavier Fortinon, qui était premier vice-président du Conseil départemental depuis 2015, a recueilli 20 voix sur les 30 élus que compte l’assemblée landaise (10 blancs et nuls), lors du vote qui s’est tenu en début d’après-midi à l’Hôtel du Département à Mont-de-Marsan.

Hommage appuyé à Henri Emmanuelli

« Mes pensées vont vers Henri Emmanuelli qui a occupé ce siège pendant près de 35 ans avec enthousiasme et détermination », a-t-il déclaré après son élection. « Le chemin est tracé, nous allons nous y engager avec conviction, humilité et détermination », a-t-il dit.

Marié et père d’un enfant, cet attaché territorial au Centre de gestion de la fonction publique des Landes, élu départemental depuis 2004, était également jusqu’à ce jour président du groupe PS de l’assemblée landaise. Il est président de la communauté de communes de Mimizan depuis 2014 et conseiller municipal de Mimizan depuis 1989, une ville dont il a été adjoint au maire de 1989 à 2008 avant qu’elle ne bascule à droite.

Dans la matinée, Xavier Fortinon avait rendu un hommage appuyé à Henri Emmanuelli, « l’inspirateur, le défenseur et le bâtisseur de tous les projets qui ont profondément modifié notre département et changé la vie quotidienne des Landaises et des Landais ». Les élus de tous bords ont observé une minute d’applaudissements après un diaporama de photos de l’ancien président de l’Assemblée nationale et figure de l’aile gauche du PS.

