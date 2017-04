Bordeaux

FOOTBALL Près d’un an après son départ des Girondins, le joueur revient affronter son ancienne équipe sous le maillot des Grenats…

Cheick en train de faire un check. - Patrick Hertzog

Laetitia Dive

Ce samedi, beaucoup de supporters bordelais espèrent le voir au Matmut-Atlantique. Chez les pros des Girondins de Bordeaux, Cheick Diabaté a laissé l’image d’un homme « attachant », selon les mots de Romain Manci, membre des Ultramarines : « Il est ouvert, à l’écoute des supporters, il représentait bien la formation du FCGB ».

J'espère que samedi Diabaté auras l'accueil qu'il mérite, un mec génial, qui aime notre club, et qui a marqué le club il le mérite #FCGBFCM — FCGB ❤ FCB❤ (@33310Mel) April 5, 2017

La possibilité de voir Cheick Diabaté deux fois sous le maillot grenat cette saison... Je suis gâté... #FCGBFCM #LOSCFCM — Ange Mauro (@AngeMoreau33) March 29, 2017

Car l’attaquant a commencé sa carrière française avec les jeunes du Haillan avant de jouer pendant huit ans au sein de l’équipe pro… et d’inscrire 66 buts dans ses rangs : « C’est dommage que l’on n’ait pas su fidéliser ce genre de joueur. Il était pas mal décrié mais il apportait du rendement ».

La France lui manquait

L’histoire s’est terminée en fin de saison dernière : Cheick Diabaté avait alors quitté Bordeaux pour rejoindre le club turc d’Osmanlispor. Il n’y a passé que six mois et évolue désormais au FC Metz en prêt.

Et à en croire ses dires lors d’un reportage sur BeIN Sports, ce retour en Ligue 1 lui fait le plus grand bien : «« Metz c’est du haut niveau, c’est trop bien, c’est extraordinaire. C’est une chance énorme (…) En plus, sur les terrains je suis content ».

Le joueur le confesse : en Turquie, la France et la Ligue 1 lui manquaient. Il a d’ailleurs célébré son retour avec un doublé lors de son premier match aux côtés des Grenats. Depuis, en huit rencontres, l’attaquant a marqué cinq fois… pour le plus grand bonheur des supporters messins.

9) Cheick Diabaté ce technicien hors pair avec ses passements de jambes endiablé mais surtout la personne qui se trouve dans ce personnage❤️ pic.twitter.com/ikL1rwadEv — 🇱🇻⚽Immobile🔥☨ (@FLOSRDJ) April 2, 2017

Une page se tourne

Son style de jeu, lui, n’a pas changé : l’international malien, qui mesure 1,94 mètres, a souvent été moqué pour sa posture dégingandée. L’humoriste Julien Cazarre en a d’ailleurs fait une de ses cibles préférées. « Ça en fait rire certains mais finalement il a toujours su peser sur la défense adverse », estime Romain Manci.

Et alors qu’une rumeur raconte que le Messin pourrait peut-être revenir en cas de départ de Diego Rolan, le supporter estime qu’il « ne rentrerait pas forcément dans le jeu de Jocelyn Gourvennec » : « Cheick appartient à une ancienne page du FCGB. Aujourd’hui on en écrit une nouvelle avec le coach et le nouveau président ».

