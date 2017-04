Bordeaux

RELIGION Le pape François a accepté ce jeudi la démission de Monseigneur Hervé Gaschignard, évêque d’Aire et Dax, qui s'était retiré de son diocèse depuis le 31 mars...

Le pape François a accepté ce jeudi la démission de Mgr Hervé Gaschignard, évêque d’Aire et Dax. Ce dernier s’était retiré de ses activités liées au diocèse le 31 mars et invoquait alors « une fatigue liée à diverses causes ».

« Depuis plusieurs semaines, dans le diocèse de Dax, des rumeurs persistaient sur des attitudes pastorales inappropriées de l’évêque. Elles ont été portées à la connaissance du Cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque métropolitain de Bordeaux, et du Nonce apostolique », écrit dans un communiqué, le diocèse des Landes.

Des paroles et des attitudes à l’origine de plaintes

Selon Sud-Ouest, des familles se seraient plaintes de paroles et attitudes déplacées de l’évêque vis-à-vis des jeunes, au cours de rassemblements, pèlerinages, retraites etc.

Le Nonce apostolique, agent diplomatique du Saint-Siège, a poussé Mgr Hervé Gaschignard à proposer sa démission au Pape quelques jours avant que l’évêque n’adresse son message, dans lequel il annonçait son retrait hors du diocèse. Le Pape François a nommé Mgr Bernard Charrier, évêque émérite de Tulle, administrateur apostolique du diocèse d’Aire et Dax.

