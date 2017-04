Bordeaux

INTERVIEW Les Bordelais, dominés dans l'impact physique, ont été éliminés (2-1) à Angers en quart de finale de la Coupe de France...

Cédric Carrasso, le gardien de but bordelais, ne peut rien sur l'ouverture du score d'Angers. - JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Propos recueillis par David Phelippeau

On n’en compte pas moins de cinq. Le gardien de but Cédric Carrasso a sorti les grosses parades, ce mercredi soir, à Angers. Cela n’a pas suffi néanmoins pour les Girondins éliminés (2-1) en quart de finale de la Coupe de France. Alors que nombreux de ses coéquipiers ont dribblé la presse, Carrasso, lui, ne s’est pas dérobé devant les micros…

Quelle est votre analyse de cette élimination ?

Aujourd’hui, on est sortis. Angers a eu un esprit pour jouer un quart de finale de Coupe de France, et nous, on a été suffisants dans l’engagement. On savait que c’était le principal outil [l’engagement] pour rivaliser avec cette équipe du SCO. On a concédé trop d’occasions et de situations, et à l’arrivée, on le paie.

Comme vous le dites, vous étiez prévenus ?

Oui, les coachs avaient très bien préparé le match en nous expliquant les forces d’Angers. On savait à quoi s’attendre, mais le SCO a été plus conquérant que nous. Il fallait répondre à leur impact un peu plus fort et mettre du rythme dans le jeu. On a vu qu’on n’a jamais décalé cette équipe d’Angers…

Le côté gauche (avec la titularisation de Pallois au poste de latéral gauche) a souffert…

C’est un mal général. On ne peut viser un secteur de jeu particulier. Le mal est venu de partout, on n’a pas été niveau d’un adversaire qui mettait une telle intensité.

C’est un vrai coup d’arrêt ?

On savait qu’on avait deux matchs importants et difficiles [à Nice dimanche et Angers ce mercredi]. On est passés sur aucun de ces deux matchs. Le championnat continue. Le plus important est de se relever et de montre autre chose. La Coupe, on n’a pas fait le nécessaire, c’est fini. Il reste désormais le championnat avec Metz, dès samedi. Il nous fait trois points, point barre.

Le groupe doute après ces deux revers, selon vous ?

Il n’y a pas de doute aujourd’hui. Il faut juste remettre les pendules à l’heure samedi, et si on ne les remet pas à l’heure, on sera dans une mauvaise période, oui. Il faut se lever le cul jusqu’à la fin pour avancer.

A titre personnel, vous avez été très bon ce soir…

(Sourire) Tout va bien. C’est une situation particulière [il est en fin de contrat en juin], j’essaie de donner le meilleur de moi-même. C’était un gros match pour moi, tant mieux, mais ça n’a pas suffi.

