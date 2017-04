Bordeaux

En cuisine, on communique par des signes ou en lisant sur les lèvres. - Laetitia Dive

Laetitia Dive

Pendant dix ans, Eric a dirigé un restaurant gastronomique en Slovénie. « Le meilleur du pays », selon son chef actuel, puisqu’il avait été choisi par le gouvernement pour représenter la cuisine slovène lors d’événements à l’étranger.

Mais sa maladie prend le pas sur son métier et en 2010, il fait « une sorte d’AVC » qui le rend hémiplégique. Le cuisinier est alors contraint d’abandonner sa passion… jusqu’à sa rencontre avec Pierre Maly, le patron du Jardin Pêcheur : « Grâce à lui, j’ai pu reprendre ici ce métier fabuleux ».

De l'extérieur, le restaurant a une forme de bateau. - Laetitia Dive

La terrasse accueillera bientôt des concerts. - Laetitia Dive

Trois sourds profonds en cuisine

Dans son restaurant, le gérant emploie 31 salariés… dont 90 % sont handicapés, à l’image d’Eric. « Beaucoup ont des problèmes psychiques. En cuisine on a trois sourds profonds, on a des déficients visuels et aussi une directrice en fauteuil », raconte Pierre Maly. Le seul « valide » de l’établissement, c’est le chef cuisinier qui s’adapte sans cesse aux autres : « Ils lisent sur les lèvres, échangent quelques signes. On écrit aussi plus gros pour les malvoyants ».

Le lieu est ouvert jusqu'à minuit les vendredi et samedi. - Laetitia DIve

Ouvert début mars, Le Jardin Pêcheur est le second restaurant ouvert par Pierre Maly, dix ans après avoir réussi l’expérience à Trélissac. L’enseigne bordelaise est située dans le quartier des Bassins à Flot, à quelques pas du pont Chaban-Delmas. Dans cette zone où se trouvent écoles supérieures et entreprises, il grappille peu à peu une clientèle régulière et dispose de 300 couverts midis et soirs du lundi au dimanche.

Du frais et du « fait maison »

« Entre nous il y a une très bonne ambiance, tout le monde est là pour aider l’autre. Si quelqu’un a un petit malaise, on ne le laisse jamais seul », explique Eric. Ne pouvant travailler que trois heures par jour en raison de son handicap, Pierre Maly lui a proposé un contrat particulier : « Il vient le matin de 8h à 11h et s’occupe de la mise en place : il prépare le foie gras, le chutney… »

En entrée, des couteaux. - Pierre Maly - Le Jardin Pêcheur

Le plat du jour change selon les arrivages. - Pierre Maly - Le Jardin Pêcheur

Le dessert du jour: sabayon aux fraises. - Laetitia Dive

Car l’établissement se targue de ne proposer que du frais et du « fait maison » : « On fume nous-même le saumon et l’esturgeon », raconte le chef de l’établissement. Pareil pour la pâte à tarte, confectionnée sur place. En cuisine, un hachoir réfrigéré permet aux cuistots de préparer la viande eux-mêmes. « Et tous les jours, on propose une suggestion en entrée, en plat et en dessert selon les arrivages ».

Chaque jour, des suggestions sont proposées selon les arrivages. - Laetitia Dive

Pour Pierre Maly, le fait que ses employés ne soient pas ou peu qualifiés en restauration n’est pas un bémol, au contraire : « Ils compensent avec une immense motivation ». Le restaurateur se souvient avec émotion du jour où, après avoir travaillé en étroite collaboration avec plusieurs acteurs de l’emploi, il a annoncé à 17 d’entre eux qu’ils étaient embauchés : « Beaucoup avaient les larmes aux yeux. Pour certains cela faisait des mois voire des années qu’ils ne trouvaient pas de travail ».

