ESCROQUERIE Cet infirmier libéral du Pian-Médoc et son épouse ont été placés en garde à vue et devraient prochainement comparaître devant le tribunal correctionnel...

Si l’on devait se fier à ses déclarations, l’infirmier travaillait… plus de 20 heures par jour, 365 jours par an. Un emploi du temps qui flairait bon la falsification, et qui a valu à cet infirmier Ivoirien du Pian-Médoc un signalement de la part des responsables de la Sécurité Sociale, révèle Sud Ouest dans son édition de ce mardi.

L’homme et son épouse, inscrite pour les besoins au tableau des infirmiers, auraient ainsi empoché un million d’euros de prestations indues au préjudice de la CPAM, entre septembre 2013 et novembre 2016, ce qui permettait au couple de mener grand train.

La méthodologie de l’infirmier était assez simple : il facturait le même soin plusieurs fois à des dates différentes, ou facturait des actes imaginaires.

Placé en garde à vue il y a quelques jours, le couple devrait comparaître devant le tribunal correctionnel en juillet prochain.

