Bordeaux

FOOTBALL Les joueurs sont tous rentrés ce jeudi au Haillan afin de préparer le déplacement à Nice de ce dimanche...

En inscrivant un but avec la Guinée, François Kamano a confirmé sa bonne forme du moment. - Nicolas Tucat

Laetitia Dive

lls sont tous rentrés afin de préparer le déplacement à Nice de dimanche. Mais au cours des dix derniers jours, plusieurs Girondins manquaient à l’appel au Haillan, en raison de la trêve internationale. Passage en revue des internationaux de Bordeaux qui ont connu des sorts différents.

François Kamano, buteur avec la Guinée

Il est revenu en Gironde couronné de succès : l’attaquant a permis à la sélection guinéenne de l’emporter sur le Cameroun (pays vainqueur de la CAN), en marquant le second but de la rencontre amicale (2-1).

Après avoir été écarté un temps de l’équipe nationale, le joueur affirme que ce but lui a fait « vraiment du bien ». et estime avoir montré ce qu’il « savait faire » dans une interview accordée à un site guinéen.

Diego Rolan à la place de Luis Suarez

La suspension de l’attaquant du Barça arrivait à point nommé pour le Bordelais qui s’est retrouvé titulaire face au Brésil dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018.

Tomando unos mates con la banda 👍🇺🇾🇺🇾 pic.twitter.com/jECjwdyCQR — Egidio Arévalo Ríos (@ArevaloRios_5) March 27, 2017

Mais l’Uruguay s’est incliné face aux hommes de Tite (1-4) vendredi dernier. Ce mercredi, Edinson Cavani et ses coéquipiers s’inclinaient à nouveau au Pérou (2-1).

>> A lire aussi : VIDEO. Brésil: Malgré le péno de Cavani, Neymar et Paulinho régalent contre l'Uruguay

Igor Lewczuk sur le banc

Le Polonais a assisté à la victoire de son équipe depuis le banc lors de la rencontre face au Monténégro (1-2). Sa sélection est désormais largement en tête du groupe et si la Pologne se qualifie, le Bordelais pourrait espérer prendre part aux rencontres… mais sur le terrain cette fois.

Milan Gajic et Vukasin Jovanovic victorieux avec la Serbie

Les deux Serbes ont participé au succès des U21 de leur pays lors d’un match en Suède (0-2). Lors de la rencontre suivante en Slovaquie, les deux Bordelais n’étaient pas dans le groupe… et leur équipe a perdu (2-1)...Coïncidence ?

Paul Bernardoni invincible face au Sénégal

Le gardien girondin a participé à deux des trois rencontres du tournoi U20 des quatre nations pour être élu meilleur portier de la compétition à la fin. Vainqueurs contre le Sénégal (3-0), le joueur et ses coéquipiers ont ensuite fait match nul au Portugal (2-2).

[TOURNOI U20]

Paul Bernardoni @paulberni (France) élu meilleur gardien de la compétition ! pic.twitter.com/ZSX172JQ08 — LigueBretagneFoot (@LBFoff) March 28, 2017

Ils avaient également essuyé une défaite face à l’Angleterre (0-1) entre temps, mais pour cette rencontre, Paul Bernardoni avait cédé sa cage au Toulousain Alban Lafont.

Bravo à toute l'équipe pour ce soir 🇫🇷

Préparons le prochain match contre l'Angleterre 💪🏻#FRASEN https://t.co/lzCYTLQQxz — Paul Bernardoni (@paulberni) March 23, 2017

>> A lire aussi : VIDEO. Équipe de France: Griezmann n'en peut plus des questions sur Mbappé

Mots-clés :