Bordeaux

POLITIQUE La visite de François Fillon au Pays Basque ne se fait pas dans le calme...

Quelques manifestants attendaient François Fillon au Pays Basque - IROZ GAIZKA / AFP

O.A. avec AFP

Le Pays Basque a quelques spécialités à faire valoir. François Fillon, en visite dans une exploitation de piment d’Espelette à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques), a été accueilli par une trentaine de manifestants pour la libération de militants basques.



Fillon accueilli par des jets d’œufs au Pays basque

Le candidat LR a été accueilli par des jets de projectiles, notamment des œufs, et un concert de casseroles de la part de ces manifestants qui scandaient, entre autres, « Fillon, démission » et « Penelope, l’enveloppe ».

Bravache, un pot de piment à la main

« Plus ils manifesteront, plus les Français me soutiendront », a assuré l’ancien Premier ministre (2007-2012).

Ces manifestants brandissaient une pancarte où l’on pouvait lire "Presorat etxerat" (« Prisonniers à la maison ») et « Amnistia ». Une manifestation pour la libération de militants basques est prévue samedi après-midi à Bayonne.

« C’est un comportement totalement anti-démocratique mais je les encourage à continuer », a ironiquement déclaré François Fillon lors d’une table ronde avec des élus locaux, évoquant « la colère » des Français.

>> A lire aussi : En meeting à Biarritz, François Fillon accuse la gauche de vouloir le «tuer»

« Surtout, ne me faites pas de cadeau, a poursuivi le candidat, il va falloir que je déclare la valeur ». Bravache, un pot de piment à la main, le candidat a ainsi fait allusion à la polémique autour des cadeaux qu’il a reçus : costumes de luxe offerts en février par Robert Bourgi, d’une valeur de 13.000 euros et qu’il a finalement « rendus », et deux montres de plus de 10.000 euros chacune, dont l’une lui a été donnée en cadeau « absolument désintéressé » en 2009, pendant qu’il était Premier ministre, par un homme d’affaires italo-suisse, Pablo Victor Dana.

Le candidat LR devait ensuite participer à un déjeuner en présence d’agriculteurs et d’élus à la Cidrerie du Fronton d’Arbonne.

Mots-clés :