FITNESS Disponible partout en France, l'application permet à ses utilisateurs de se regrouper pour un footing ou un cours de fitness...

Les séances d'entraînement sont gratuites et se déroulent en extérieur. - The Fit Makers

« Ce soir, il y a des personnes de niveaux différents, mais tous parviennent à cohabiter ». Anthony, le co-fondateur de The Fit Makers, enfile un pull tout en désignant la dizaine de personnes occupée à faire des pompes juste à côté.

Malgré le froid, les amateurs de fitness sont venus au stade Chaban Delmas pour s’entraîner avec David un des ambassadeurs du programme. « Un ambassadeur, c’est une personne qui a suivi nos entraînements régulièrement depuis qu’on a commencé en août dernier ».

Lancée en janvier

Depuis près de huit mois, l’équipe de The Fit Makers organise donc des rendez-vous fitness ou running. Le principe ? Un lieu et un horaire sont fixés sur le groupe Facebook créé par les fondateurs. Ceux qui le souhaitent viennent pour se dépenser avec d’autres partenaires et un coach… tout cela gratuitement et en extérieur.

Depuis fin janvier, les trois comparses à l’origine du projet tentent de fixer ces rendez-vous via leur application lancée sur l’Apple Store. Plus de 500 personnes l’ont déjà téléchargée à ce jour. « Sur téléphone, l’utilisateur a la possibilité de faire son programme d’entraînement tout seul chez lui via des vidéos de coaching réalisées par un coach professionnel », commente Ousmane, chargé de la communication.

Mais le principal avantage de la plateforme, selon Anthony, ce sont les deux « chatrooms » : « On y trouve toutes les personnes disponibles sur un rayon de 10 à 20 kilomètres et qui ont le même niveau de sport et les mêmes objectifs ».

L'utilisateur peut se rendre sur la «chatroom» de son choix - The Fit Makers - capture d'écran

Un classement des utilisateurs est établi par l'application - The Fit Makers - capture d'écran

Lier une communauté

Pourquoi cette volonté de mettre en relation les amateurs de sport ? « L’entraînement de groupe, ça permet de se tirer vers le haut et d’accomplir des objectifs que l’on ne s’imaginait pas accomplir seul », estime le co-fondateur de l’application.

Coach sportif dans la vie, il raconte avoir souvent vu des personnes arriver « toutes timides » aux entraînements qu’il organisait pour ensuite les voir repartir ravies après s’être dépassées : « par exemple, en faisant les deux ponts de Bordeaux en running ».

Ousmane y voit un autre avantage : « ça apporte un aspect communautaire à des sports qui se veulent individuels. Ça permet que des personnes qui partagent ces valeurs et ce mode de vie se rencontrent ».

