Costil ou pas Costil ? Alors que le portier rennais est actuellement à Clairefontaine avec l’Equipe de France, la rumeur de son éventuelle arrivée à Bordeaux lors du mercato d’été continue de courir.

Mais rien n’est fait : le Stade Rennais aurait aussi offert une prolongation à son gardien qui arrive en fin de contrat en juin et ce dernier se donnerait quelques semaines pour y réfléchir.

Une dernière saison

Ces bruits de couloir braquent les projecteurs sur la situation des portiers bordelais. Tout comme son homologue breton, Cédric Carrasso sera libre dans trois mois. Et si le club lui préférait un autre gardien, il pourrait bien partir. « Si Carrass’ veut jouer et qu’on lui dit "tu ne seras pas le numéro un", ça va pas l’intéresser de rester », croit savoir Gaëtan Huard, ancien portier bordelais et consultant sur BeIN Sports.

A l’issue de la rencontre face à Montpellier (5-1), le joueur de 35 ans affirmait en tout cas qu’il aimerait connaître une dernière saison avant de se retirer du football professionnel. Tout l’enjeu est de savoir où. « Je trouve que cette question arrive tard dans la mesure où, pour qu’il aille ailleurs, il faudrait qu’il soit déjà en négociation avec un autre club si ça ne se débloque pas à Bordeaux », estime Gaëtan Huard.

Un Bleuet en manque de temps de jeu

Pour l’ex-gardien des Girondins, si Cédric Carrasso s’en va, le club devra dans tous les cas se trouver « un autre gardien d’expérience, surtout s’ils jouent l’Europe ! ». Selon lui, les deux actuels remplaçants, Jérôme Prior et Paul Bernardoni, sont trop jeunes pour assurer à ce niveau de compétition.

Et si le premier a disputé dix-neuf rencontres sous le maillot girondin, Paul Bernardoni n’a, lui, pas engrangé une seule minute de temps de jeu avec l’équipe professionnelle cette saison. Le joueur espère donc profiter de sa sélection au sein de l’équipe de France U20 pour montrer de quoi il est capable. Car, sauf blessure, le gardien de 19 ans ira en Corée du Sud avec le groupe sélectionné en mai pour disputer la Coupe du monde des U20.

Selon ses performances au sein des Bleuets, il avisera pour la suite : « Je préfère me concentrer sur la Coupe du monde et on parlera mercato avec le coach et les dirigeants après », indique-t-il à Sud Ouest. Quant à Jérôme Prior, s’il est doublé par un nouveau venu dans la hiérarchie des gardiens, il pourrait aussi envisager de changer de club.

