Bordeaux

INNOVATION Basée à Bègles, Marbotic conçoit et développe depuis 2012 des jeux en bois connectés, pour apprendre à lire et compter sur une tablette…

Avec son jeu "Smart Letters", Marbotic fait le pont entre le bois et le digital. - MARBOTIC

Mickaël Bosredon

Elle attendait la confirmation depuis plusieurs jours. La start-up Marbotic, basée à Bègles, va annoncer ce mercredi une levée de fonds de 1,45 million d’euros, réalisée auprès d’investisseurs publics et privés. « Il nous aura fallu près d’un an pour boucler ce tour de table, et nous sommes heureux d’avoir convaincu à la fois les investisseurs historiques, qui nous renouvellent leur confiance, et de nouveaux investisseurs » indique Marie Mérouze, fondatrice de Marbotic.

>> A lire aussi : Marbotic, la start-up qui reconnecte le jouet en bois à son époque

Créée en 2012, cette entreprise conçoit, développe et commercialise des jeux en bois connectés. Smart Letters et Smart Numbers sont les deux produits qu’elle a mis sur le marché à ce jour. Equipés de capteurs, les lettres ou les chiffres en bois se posent sur une tablette, qui interagit avec l’objet via des applications dédiées.

91 % du chiffre d’affaires à l’export

Parmi les nouveaux financeurs se trouvent Mirabelle SARL (dont Gilles Pierson, fondateur du groupe Actéon, est le dirigeant), Marguerite Fournié (ex-Acteon), ainsi que Michelin Développement, qui soutient les start-up à fort potentiel de création d’emplois.

>> A lire aussi : La start-up I-Sea étudie le littoral avec des satellites

On retrouve également trois financeurs historiques : Arnaud Vinciguerra (aussi investisseur d’Azendoo, une autre pépite girondine), la Banque publique d’investissement, et la région Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre de son programme de soutien à l’export.

Les financements obtenus vont permettre à la start-up de poursuivre son développement commercial, tout en étendant sa gamme de produits, avec notamment la conception et la réalisation de produits dédiés au milieu scolaire pour l’apprentissage de la lecture dans différentes langues.

Marbotic réalise son chiffre d’affaires quasiment entièrement (91 %) à l’export (Etats-Unis, Europe de l’Ouest, Australie, Asie).

Mots-clés :