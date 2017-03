Bordeaux

POLITIQUE De part leur situation personnelle ou leur positionnement politique, plusieurs élus de la majorité municipale bordelaise sont contraints à une difficile gymnastique pour en arriver à soutenir Alain Juppé à être candidat à la présidentielle...

Bien sûr, il aurait été difficile d'imaginer qu'ils fassent un autre choix que de soutenir leur maire. Il n'empêche: la possibilité d'une candidature d'Alain Juppé à la présidentielle a placé certains élus de la majorité municipale dans une situation délicate.

Le centriste Fabien Robert a attendu samedi soir pour confirmer officiellement sa position. « Nous appelons Alain Juppé à se porter candidat à l'élection présidentielle et lui assurons par avance de tout notre soutien » dit l'adjoint d'Alain Juppé à la culture, au nom de tous les élus MoDem bordelais.

« François Bayrou reste le chef naturel de la famille centriste »

Quid de leur leader politique François Bayrou, qui a rallié Emmanuel Macron ? « Nous sommes engagés depuis de nombreuses années aux côtés de François Bayrou. Il est le chef naturel de la famille politique centriste » répond Fabien Robert, qui rappelle que « nous avons ardemment soutenu, en paroles et en actes, la candidature d’Alain Juppé pendant la campagne des Primaires. » Oui, mais cela, c'était à l'époque où François Bayrou soutenait Alain Juppé. Où il y avait donc une certaine cohérence.

Lancée dans le bain politique par le maire de Bordeaux, Virginie Calmels, qui avait rejoint le staff de François Fillon après avoir soutenu Alain Juppé durant la Primaire de la droite, avance, elle, à fleurets mouchetés.

Quand Virginie Calmels rappelle qu'elle partage la vie de Jérôme Chartier, filloniste depuis plus de vingt ans

Il faut dire, et elle le rappelle elle-même dans un communiqué publié vendredi, qu'il est « de notoriété publique » qu'elle partage la vie de Jérôme Chartier, filloniste depuis plus de vingt ans. « Je veux saluer sa loyauté, sa fidélité et son courage aux côté de François Fillon » ne manque-t-elle pas de préciser avant de développer sa position.

Elle explique que « François Fillon ne peut plus faire campagne sereinement » et qu'il n'est plus « le candidat du rassemblement. » Mais n'indique pas clairement quitter l'équipe de campagne du candidat LR pour autant.

Mais, « si François Fillon ne peut plus poursuivre ce combat (...) c'est Alain Juppé qui en aura la légitimité (...) ». Vous avez dit gymnastique intellectuelle ?

