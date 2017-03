Bordeaux

JUSTICE Le riche retraité avait été condamné pour avoir commandité l'assassinat de son épouse, abattue le 11 mars 2008 de deux coups de fusil dans la villa du couple, à Castelnau-le-Lez...

La cour d'assises de l'Aude a condamné jeudi Jean-Michel Bissonnet à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir commandité l'assassinat de sa femme, crime qu'il a constamment et farouchement nié. - Eric Cabanis afp.com

M.B. avec AFP

Jean-Michel Bissonnet, condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir commandité l’assassinat de son épouse en 2008, est sorti de prison jeudi en fin de matinée, après avoir obtenu le 15 février sa libération conditionnelle, ont constaté sur place des correspondants. Il a quitté discrètement, dissimulé dans une voiture, la prison d’Eysses, à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), où il était incarcéré.

C’est dans ce même établissement que le Tribunal d’application des peines avait statué en faveur de la libération conditionnelle du détenu, aujourd’hui âgé de 72 ans. Malgré l’opposition de la partie civile, cette décision intervient via le jeu classique des remises de peine, le condamné étant incarcéré depuis le 23 mars 2008.

Placement sous surveillance électronique

Après cette libération conditionnelle, le septuagénaire devrait comparaître, dans un premier temps, devant un Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) parisien dans le cadre d’un aménagement de peine. Il devrait faire l’objet d’un placement strict sous surveillance électronique (PSE) durant un an. Période à l’issue de laquelle, il restera assujetti aux termes et obligations de la libération conditionnelle.

Le riche retraité, habitant dans l’Hérault, avait été condamné en appel le 24 novembre 2011 par la Cour d’assises de l’Aude à Carcassonne à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir commandité l’assassinat de son épouse, Bernadette, abattue le 11 mars 2008 de deux coups de fusil à canon scié dans la villa du couple, à Castelnau-le-Lez, où avait été retrouvé son corps, le même jour.

Le jardinier avait reconnu avoir exécuté le contrat à la demande de son patron

En première instance, il avait été condamné à 30 ans de réclusion. Jean-Michel Bissonnet était ainsi condamné à purger la même peine que Méziane Belkacem, celui qui, lors du procès, avait reconnu avoir exécuté le contrat à la demande de son patron et contre la promesse de 30.000 euros. Le jardinier avait vu sa peine de 20 ans confirmée en appel, de même que le vicomte Amaury d’Harcourt, descendant d’une illustre famille de la noblesse française, lui-même condamné en première instance à huit ans de prison pour avoir participé aux préparatifs du crime et caché l’arme.

