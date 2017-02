Bordeaux

FOOTBALL On a eu peur en première période mais il n'y a même pas eu de prolongation...

Depuis le début de la saison, le joueur a inscrit onze buts toutes compétitions confondues. - Mehdi Fedouach

Laetitia Dive

Bordeaux poursuit sa belle lancée de 2017 en battant Lorient à domicile dans un stade très vide (7151 spectateurs). Grâce à un Gaëtan Laborde des grands soirs, les hommes de Jocelyn Gourvennec se qualifient pour les quarts de finale de Coupe de France.

La première mi-temps c’était mollasson

« On a une première mi-temps avec un mauvais tempo (…). On a eu des occases très nettes et on n’a pas su prendre l’avantage », regrette Jocelyn Gourvennec Ce fût laborieux en effet, et des deux côtés. Malgré deux occasions pour Bordeaux (Jérémy Ménez et Younousse Sankharé) et une pour Lorient, aucune équipe n’a su tirer son épingle du jeu.

Les Bordelais jouaient mollement avec, notamment, un Mauro Arambarri titulaire mais peu visible. « On a eu beaucoup de pertes de balles », note aussi le coach. Jérémy a ainsi raté plusieurs passes d’affilée, offrant généreusement le ballon aux Bretons.

Menez à 250000 euros par mois, ça fait 30000 euros la passe réussie, un poil cher... #FCGBFCL — Julien SCHMIDT (@JulienSchmidt33) February 28, 2017

allez menez va falloir reussir au moins une passe ca serait pas mal apres on attaque la conduite de balle ...#FCGBFCL — julien (@julienmnq) February 28, 2017

Laborde fait une « Ounas »

Ou était-ce l’inverse samedi dernier ? En tout cas, tout comme son coéquipier algérien, l’attaquant bordelais a inscrit un doublé en l’espace de onze minutes… contre quatre minutes pour Adam Ounas face au LOSC (2-3). Et comme à Lille, la performance a permis de changer l’issue du match.

Profitant d’un tir de Jérémy Ménez qui avait rebondi sur le poteau de Benjamin Lecomte, le Landais a égalisé (62e). Onze minutes après, il remportait un face-à-face contre le portier breton et doublait la mise.

Son entraîneur ne se dit pas étonné par sa prestation : « C’est normal, c’est un garçon qui progresse semaine après semaine. Il est capable de jouer avec beaucoup d’intensité tout le temps. C’est bien qu’on ait un jeune issu du club qui montre qu’on peut compter sur lui ».

Un instant de grâce entre supporters

Les quarante-cinq minutes ont été égayées par les supporters des deux équipes : alors qu’un ange passait dans le Virage Sud, la dizaine de supporters lorientais présente a donné de la voix pendant quelques secondes après avoir fait joujou avec leur banderole dans les tribunes.

Respect aux supporters de l'@ASMerlus au stade ce soir. 👊🏻#FCGBFCL — Le 12e Girondins (@Le12eGirondins) February 28, 2017

« Les Merlus ils sont chauds » se sont alors écriés les fans des Girondins. En face, les Bretons ont immédiatement surenchéri avec un… « Allez Bordelais », applaudi à l’unanimité dans le Virage Sud.

