L'identité du donateur n'est pas connue - Capture d'écran Facebook

« Ne nous infligez plus jamais ça ! ». En rangeant les stocks d’affaires données par des particuliers au refuge de l’Angoumois à Mornac, les membres de l’association ont découvert un manteau en fourrure authentique selon La Charente Libre.

Un post sur Facebook

Très en colère, Lalie Guerry, l’une des bénévoles, a posté un message sur Facebook pour dénoncer ce geste : « Faut-il croire que les gens qui aiment les chats et les chiens, n’aiment pas les autres animaux ? Pour nous, aimer les animaux ça n’est pas seulement aimer les chats et les chiens, c’est aimer tous les animaux et respecter tous les êtres vivants », écrit-elle dans son post.

Expliquant que l’époque de la préhistoire « où l’on tuait des animaux pour utiliser la fourrure pour se vêtir et se protéger du froid » est révolue, la bénévole raconte que l’ensemble des effectifs du refuge a été choqué.

« Combien de morts inutiles pour réaliser cette horreur, une cinquantaine d’êtres vivants confinés dans des cages minuscules qui ensuite sont mutilés et/ou tués », écrit-elle aussi, expliquant ne plus jamais vouloir recevoir ce type de présent. L’identité du donateur est inconnue.

