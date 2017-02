Bordeaux

ELEVAGE Incognito est un taureau de race bazadaise, qui représentera ce specimen cette année au salon de l'agriculture. Présentation...

Le taureau Incognito de Richard Beziat sera au salon de l'agriculture à Paris cette année - R.Beziat

Mickaël Bosredon

L’an passé, Cerise, une Bazadaise, était l’égérie du salon. Si la race emblématique du sud Gironde ne sera pas le porte-drapeau cette année, on pourra tout de même admirer de beaux spécimens. Ainsi, Richard Beziat, éleveur au Houga (Gers), se déplacera avec Incognito, l’un de ses plus beaux taureaux, âgé de trois ans. « La race bazadaise est une race à viande, on s’attache surtout à regarder la finesse de son squelette », explique Richard Beziat.

Si l’os doit être le plus fin possible, l’animal ne doit pas être trop maigre pour autant. « Pour le salon, on nourrit notre animal depuis 5-6 mois avec un régime particulier, pour qu’il soit en forme, sans être gras. » Incognito est également chouchouté depuis quelques jours. « On le lave et on le brosse quotidiennement pour qu’il ait un aspect visuel impeccable. »

Le déplacement et le salon, des moments stressants

Incognito a pris la route jeudi après-midi pour arriver à Paris vendredi matin, tôt. « C’est toujours un moment stressant pour le taureau, mais il se déplace dans un camion quatre étoiles dans lequel il peut se coucher. Le début du salon est aussi un moment particulier pour l’animal, mais au bout d’une journée il s’habitue à la foule. Il n’empêche qu’il est très heureux de retrouver ses pâturages, c’est certain. »

C’est la deuxième année que Richard Beziat fait le salon. Et il apprécie l’exercice. « Les gens sont curieux, ils posent beaucoup de questions, même si ce sont toujours un peu les mêmes. On me demande notamment pourquoi la Bazadaise est-elle grise ? Cela, on ne le sait pas vraiment, c’est la nature qui en a décidé ainsi. »

Comme son nom l’indique, la Bazadaise se trouve essentiellement autour de Bazas, au sud de Bordeaux. « Mais c’est une race qui s’adapte aussi aux montagnes, aussi on en trouve dans les Pyrénées, mais également dans les Landes et jusqu’en bordure du Gers » rappelle Richard Beziat.

Mots-clés :