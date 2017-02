Bordeaux

PROPRETE La municipalité lance ce qu’elle appelle une « opération coup de poing » pour sensibiliser et responsabiliser les Bordelais au tri des déchets et aux règles de la collecte…

Les bacs collectifs débordent plus souvent que les bacs individuels. - E.Provenzano / 20 Minutes

Elsa Provenzano

Les déchets ne jonchent pas les rues à Bordeaux mais la ville organisait ce jeudi une opération de communication pour faire passer un message de fermeté auprès des riverains et des commerçants, avant la période estivale et son flot de touristes. « L’objectif est de resensibiliser avec plus de force à la notion de tri et d’évacuation des déchets, a lancé Jean-Louis David, adjoint au maire en charge de la proximité. L’espace public est considéré comme un dépotoir par certains de nos concitoyens ».

Des agents de la collecte de Bordeaux Métropole et la police des déchets veillent à ce que les règles soient respectées. - E.Provenzano / 20 Minutes

Vers davantage de sanctions

Depuis 10 jours, une opération de sensibilisation aux « bonnes pratiques », notamment par du porte à porte, est menée dans l’hypercentre mais dès la fin du mois, les sanctions de la police des déchets vont tomber. Tout dépôt de sac sur la voie publique est facturé à hauteur de 110 € (enlèvement d'office). En 2016, 1.800 factures ont été dressées sur Bordeaux après identification, au moyen d’une fouille des poubelles, de propriétaires indélicats.

>> A lire aussi : Bordeaux: Pourquoi les poubelles de la métropole vont être équipées de puces électroniques?

Un restaurateur vient rentrer sa poubelle laissée sortie, alors que les services de la ville inspectent la rue. « J’ai acheté il y a 3 mois et je n’avais pas bien compris les horaires, je suis de bonne foi », se justifie-t-il. Il s’en tire sans amende mais on lui rappelle les règles et ce qu’il risque à les enfreindre. Un autre patron de restaurant demande aux élus la possibilité qu’un groupe de restaurateurs achète un local pour y stocker ses poubelles. « Ici, c’est pire qu’aux Champs-Elysées en termes de concentration de restaurants », assure-t-il.

« Il y a des professionnels qui ont des bacs sous-dimensionnés, dans la rue des Faussets par exemple, et qui jouent au chat et à la souris avec les services », pointe Laurence Dessertine, maire adjoint du quartier Centre. Les commerçants qui ont de gros besoins en volumes pour leurs déchets doivent faire appel à des prestataires privés pour leur enlèvement. « Les services font leur travail mais il y a des incivilités des commerçants et des particuliers », estime Jean-Louis David.

Plusieurs locaux de pré-collecte ont été construits et sont destinés aux habitants à proximité qui ne peuvent stocker leurs poubelles chez eux. - E.Provenzano / 20 Minutes

Des locaux de pré-collecte pour les riverains

L’opération est aussi l’occasion de rappeler l’existence de cinq locaux de précollecte, destinés aux habitants de logements situés à 100 mètres maximum et qui ne disposent pas de place pour y stocker leurs bacs.

>> A lire aussi : Bordeaux: De nouveaux locaux de collecte de déchets dans le centre historique

Des badges leur sont attribués pour qu’ils puissent y accéder. D’autres locaux sont en projet mais peinent à satisfaire la demande… « C’est compliqué à mettre en place, souligne Laurence Dessertine, il faut acquérir un local et il s’agit souvent de copropriétés ».

Les poubelles qui ne sont pas rentrées dans les immeubles et dont le contenu n'est pas trié sont dans le viseur des agents de la collecte. - E.Provenzano / 20 Minutes

L’information est aussi difficile à diffuser auprès des habitants, puisque les locataires changent et qu’il existe aussi de nombreuses locations de courtes durées. Une jeune fille locataire dans un immeuble s’étonne ainsi qu’on lui reproche que le bac vert collectif soit resté sorti.

La police municipale fait aussi partie du dispositif de contrôle et rappelle que l’amende pour dépôt sauvage de déchets peut aller jusqu’à 375 euros, si une entrave à la circulation est constatée, elle peut aller jusqu’à 450 euros et enfin si le dépôt est effectué au moyen d’un véhicule, elle peut atteindre 1.500 euros. Au-delà de l’hypercentre, d’autres quartiers Bordelais seront concernés par les opérations de sensibilisation et de contrôles, dans les semaines à venir.

>> A lire aussi : Bordeaux: Taxer les poubelles en fonction de leurs poids permet-il de les faire fondre?

« Globalement, ce n’est pas si mal tenu », reconnaît finalement Jean-Louis David, après un tour d’inspection dans quelques rues de l’hypercentre.

Mots-clés :