FAITS DIVERS Trois blessés, dont un grave, à cause d'une explosion dans un appartement...

Le lieu de L'accident, à Saint-Astier, en Dordiogne. - Google Maps

G.D.

Une explosion a soufflé un appartement en rez-de-chaussée, ce samedi, vers 13h30, à Saint-Astier, près de Périgueux, en Dordogne, raconte Sud Ouest. Les sapeurs-pompiers, le Samu, les gendarmes et une équipe de GRDF ont dû se rendre sur place pour prendre en charge les victimes et déterminer les causes exactes de cet accident.

Grièvement blessé

L’occupant du logement a été grièvement blessé. Un couple d’un appartement mitoyen a également été touché, mais plus légèrement. Les trois victimes ont été transportées à l’hôpital de Périgueux.

Explosion due au gaz dans un immeuble à Saint-Astier en milieu de journée. 2 appartements soufflés. 3 blessés dont un grave à déplorer. pic.twitter.com/zIQsLLjyeP — SDIS 24 (@pompiers24) February 11, 2017

L’origine de cette déflagration semble être due au gaz, selon les services d’incendie et de secours (SDIS) de Dordogne.

