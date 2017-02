Bordeaux

INTEMPERIES Des rafales de vent soufflant jusqu'à 160 km/h sont attendues sur les côtes dans la nuit de vendredi à samedi…

Jeudi , l'ensemble des régions proches du littoral Atlantique connaîtra une nouvelle dégradation accompagnée de forts vents, selon Météo-France. - François Guillot AFP

Mickaël Bosredon

Un bulletin d’alerte de vigilance rouge aux vents vient d’être publié par Météo France ce vendredi à 14h10. Il concerne les départements de la Gironde, la Charente et la Charente-Maritime. Le département de la Gironde était déjà placé en alerte météorologique de niveau jaune pour les phénomènes de vents violents et de vagues submersions depuis jeudi soir.

Le bulletin météo du vendredi 3 février 2017 à 14 h 10 - Météo France

La vigilance rouge implique des phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle, sur ces trois départements, et particulièrement sur la façade atlantique. Dans la nuit de vendredi à samedi, les rafales atteindront 110 à 120 km/h sur le littoral de Vendée, 130 km/h sur les côtes des Landes et du sud Gironde, 140 à 160 km/h sur la côte nord de la Gironde et la côte de la Charente-Maritime. Une amélioration est attendue en fin de matinée samedi.

>> A lire aussi : Un skieur reste 22 heures agrippé à un arbre pour éviter une grosse chute dans les Pyrénées-Atlantiques

Le pont d'Aquitaine fermé samedi matin

Le préfet « demande aux maires de prendre toutes les dispositions afin de garantir la sécurité des personnes et des biens. Il invite la population à la plus grande prudence et aux respects des conseils de comportement. » Il a pris la décision de fermer à la circulation le pont d'Aquitaine à Bordeaux, samedi de 5 h à 12 h. La circulation des poids lourds sera par ailleurs interdite sur la rocade, de minuit à 12 h.

La mairie de Bordeaux a elle décidé d'annuler tous les marchés de plein air prévus samedi matin (Saint-Michel, place Gaviniès, Tauzin, Grand Parc, marché bio de Caudéran) tandis que les parcs et jardins de la ville resteront fermés jusqu'à lundi matin.

Mots-clés :