Bordeaux

FAITS DIVERS La jeune fille de 18 ans blessée a été admise au service des soins intensifs de l'hôpital de Pau mais ses jours ne seraient pas en danger...

Un fusil. Illustration. - A. Gelebart - 20 minutes

E.P.

Vendredi, dans un village de l’agglomération Paloise, une jeune fille de 18 ans a été blessée au visage par son frère de 14 ans, qui s’était saisi du fusil de chasse de son père, rapporte La République des Pyrénées. Selon les premiers éléments, l’adolescent aurait cherché l’arme, qui était cachée, en voyant passer des palombes et aurait tiré des coups depuis le balcon, touchant par accident sa grande sœur. Les deux jeunes étaient seuls chez eux en ce vendredi après-midi. Les circonstances exactes du drame restent à éclaircir.

>> A lire aussi : A 7 ans, il blesse son frère cadet avec un fusil de chasse

La tentative d’homicide retenue

L’adolescent a immédiatement porté secours à sa sœur et alerté les pompiers. La jeune fille blessée a été prise en charge par le service des soins intensifs de l’hôpital de Pau et ses jours ne seraient pas en danger. Le jeune garçon a été placé en garde à vue vendredi en fin de journée et une information judiciaire pour tentative d’homicide a été ouverte. Une qualification qui n’exclut pas que l’enquête conclut à un accident. Le garçon a été mis en examen samedi. Une mesure judiciaire l’écarte provisoirement de sa famille la plus proche.

>> A lire aussi : Il tue sa fille et sa mère au fusil de chasse

Mots-clés :