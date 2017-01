Bordeaux

Il est l’un de ces joueurs que l’on n’oublie pas. Au total, Cheick Diabaté aura passé dix ans chez les Girondins de Bordeaux. « On en garde un très bon souvenir. Celui d’un joueur combatif… mais blessé la moitié de la saison ! », raconte Florian Brunet, porte-parole des Ultramarines.

En 2015, l’attaquant avait été absent six mois durant en raison d’une blessure au genou. Puis il avait peiné à s’en remettre, n’inscrivant qu’un but cette année-là. « S’il se blesse à nouveau, à Metz aussi ils en auront marre », estime Florian Brunet.

A Bordeaux, il a « fait son temps »

Car après un début de saison peu fructueux chez les Turcs d’Osmanlispor, le joueur rejoint le FC Metz en prêt, afin de gagner du temps de jeu. Abonné au Virage Sud à Bordeaux, Amar considère qu’« il formera un beau duo d’attaquant avec Mevlüt Erding ».

S’il apprécie beaucoup le joueur qui a « énormément fait » pour Bordeaux (il a été le meilleur buteur des trois dernières saisons), il pense que « Cheick y a fait son temps ».

Cet avis est partagé par Kevin, également supporter des Girondins : « On en a assez vu donc il n’y a aucune perte pour le club. Oui, il a été efficace, mais ce joueur est trop fragile physiquement et ne participait pas tellement à la construction du jeu ».

Un peu d’étonnement

Pas de regrets, donc, parmi les fans du club bordelais qui se disent quand même étonnés de son retour en Ligue 1. « Lui qui trouvait la proposition financière de Bordeaux pas assez importante, en prêt il doit être encore moins bien payé », explique Kevin.

En fin de saison dernière, Jean-Louis Triaud, le président des Girondins, avait donné des détails sur le contrat proposé : « On lui a fait une proposition avec un salaire basé sur 16 matches par saison, ce qu’il a fait avec nous depuis six ans, et le reste sous forme de bonus ». Le joueur l’avait refusée préférant rejoindre l’équipe turque.

Depuis, la page avec Bordeaux semble bel et bien tournée. « Ce sera tout de même une joie de le revoir pour son grand retour au Matmut-Atlantique en avril », assure Amar qui lui souhaite « le meilleur avec les Grenats ».

