TOURISME Le journal propose un classement de 17 villes qu'il conseille de visiter au cours de cette nouvelle année et la capitale girondine caracole en tête...

A Bordeaux le 29 septembre 2015, vue depuis les quais de Bordeaux. - E.Provenzano / 20 Minutes

Après le titre d’« European Best Destination » décroché en 2015, et celui de « destination la plus attractive dans le monde pour 2017 », décerné par le Lonely Planet, Bordeaux a séduit le Los Angeles Times.

Le quotidien américain a publié un classement ce 2 janvier de 17 destinations dans le monde qu’il conseille de visiter en 2017 et Bordeaux arrive en tête, devant Boston et Cambodia.

Le Los Angeles Times souligne le classement Unesco des façades XVIIIe de la ville et ses qualités gastronomiques. Elle salue aussi l’essor des compagnies de croisières sur le fleuve depuis environ trois ans. L’ouverture de la Cité du vin et l’inauguration cet été de la ligne à grande vitesse vers la capitale viennent aussi justifier le choix du quotidien californien.

