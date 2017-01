Bordeaux

FAITS DIVERS Un jeune homme a connu quelques difficultés avec la conduite du bolide de 300 chevaux la nuit du 31 décembre...

Illustration: Une Maserati GranTurismo au salon de Genève en 2013. - Clément Bucco-Lechat / Wikimedia Commons

Oups ! Le lendemain de fête a dû être difficile pour ce jeune homme qui, sans permis, a emprunté la Maserati de papa la nuit de la Saint-Sylvestre. Pourtant sans permis, le jeune majeur souhaitait effectuer une virée nocturne avec son cousin.

Libournais : sans permis, il détruit la Maserati de papahttps://t.co/5VFJsfZszo pic.twitter.com/cOcGtoK0kV — Sud Ouest Bordeaux (@SO_Bordeaux) January 2, 2017

Problème : le bolide de 300 chevaux ne se conduit pas comme une vulgaire auto. Et visiblement le jeune homme a connu quelques problèmes de maîtrise. Résultat : la luxueuse voiture, achetée 70.000 euros six mois plus tôt, a fini sa course dans les vignes, à Saint-Pey-d’Armens, sur la route de Castillon-la-Bataille, raconte Sud Ouest.

Sans doute pris de panique, le conducteur a pris la fuite à pied, abandonnant sur place son cousin coincé dans le véhicule. Heureusement, personne n’a été blessé. La Maserati, elle, est dans un sale état.

